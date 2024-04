Come vedere Vanina - Un vicequestore a Catania in streaming dall'estero

Questa sera, mercoledì 3 aprile, va in onda la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, la nuova serie televisiva di Canale 5 con protagonista Giusy Buscemi nei panni di Vanina Guarrasi. Nel cast anche Giorgio Marchesi, che interpreta Paolo Malfitano, ex fidanzato di Vanina e magistrato antimafia di Palermo, e Corrado Fortuna nelle vesti del pediatra Manfredi, l’uomo di cui Vanina potrebbe innamorarsi dopo il suo arrivo a Catania.

A causa delle restrizioni geografiche sui contenuti di Mediaset Infinity, per vedere Vanina – Un vicequestore a Catania in streaming dall’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete. La soluzione migliore è NordVPN, punto di riferimento del settore: al momento il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 68% e tre mesi extra in regalo.

Vanina – Un vicequestore a Catania: come vedere la serie all’estero

Per vedere in streaming dall’estero le puntate di Vanina – Un vicequestore a Catania è necessario dunque usare Mediaset Infinity insieme a una VPN.

La procedura è molto semplice:

attiva NordVPN, ora disponibile in offerta a 3,69 euro al mese per 24 mesi

scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi vedere la serie di Canale 5

sul dispositivo dove intendi vedere la serie di Canale 5 effettua l’accesso all’applicazione della VPN e scegli uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese

per simulare una connessione dal nostro Paese apri Mediaset Infinity e seleziona il riquadro della diretta di Canale 5, oppure digita il nome della fiction tramite il campo ricerca per guardare il primo e il secondo episodio on demand

Nel secondo episodio di questa sera Vanina e la sua squadra trovano il cadavere di Maria Cutò, una prostituta morta mezzo secolo prima. Insieme a lei era morto anche Gaetano: i due sarebbero dovuti fuggire insieme da Catania. La prossima puntata è in programma invece mercoledì 10 aprile.