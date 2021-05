Computex 2021: Intel presenta Tiger Lake-U Refresh

A distanza di circa nove mesi dal debutto dell'architettura, Intel ha svelato due nuovi processori al Computex 2021 con TDP compreso tra 15 e 28 Watt. I Core i7-1195G7 e Core i5-1155G7 sono i primi modelli della serie Tiger Lake-U Refresh. L'azienda californiana ha presentato anche un modem 5G realizzato in collaborazione con MediaTek.

Intel Tiger Lake-U Refresh

Il suffisso Refresh è riferito unicamente alle maggiori frequenze di clock. Entrambi i processori sono realizzati con tecnologia di processo SuperFin a 10 nanometri. Il Core i7-1195G7 ha otto core con frequenza base (a 28 Watt) di 2,9 GHz e massima di 5 GHz (singolo core con Turbo Max 3.0), una novità assoluta per un chip delle serie U. La GPU Intel Xe-LP integrata ha 96 unità di esecuzione e una frequenza massima di 1.400 MHz. La cache L3 è da 12 MB.

Il Core i5-1155G7 ha otto core con frequenza base (a 28 Watt) di 2,5 GHz e massima di 4,5 GHz (singolo core con Turbo Max 3.0). La GPU Intel Xe-LP integrata ha 80 unità di esecuzione e una frequenza massima di 1.350 MHz. La cache L3 è da 8 MB.

Entrambi i processori supportano fino a 64 GB di RAM DDR4-3200 e 32 GB di RAM LPDDR4x-4266. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno sul mercato oltre 60 notebook con le nuove CPU Tiger Lake-U Refresh, connettività Wi-Fi 6/6E, SSD Optane Memory H20 e certificazione Intel Evo.

Come è noto, Intel ha venduto la divisione modem ad Apple nel 2019. Il nuovo modulo Intel 5G Solution 5000 in formato M.2 è stato realizzato in collaborazione con MediaTek e Fibocom. Il modem supporta le reti 5G sub-6GHz, 4G e 3G con velocità massime di 4,7 e 1,25 Gbps in download e upload, rispettivamente.