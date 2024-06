Computex 2024: Acer Swift 14 AI con AMD Ryzen AI 300

Acer non poteva mancare l’appuntamento in casa, quindi ha presentato nuovi notebook al Computex 2024 di Taipei. Uno di essi è lo Swift 14 AI con processori AMD Ryzen AI. Il produttore ha inoltre annunciato quattro modelli della serie TravelMate e due Chromebook Plus Enterprise.

Specifiche dei nuovi notebook Acer

Acer ha già svelato uno Swift 14 AI con processore Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm. La versione con processori AMD Ryzen AI 300 arriverà sul mercato nel terzo trimestre. Il produttore taiwanese non ha svelato le specifiche, ma non dovrebbero essere molto diverse dalla versione ARM.

Si prevedono quindi uno schermo da 14,5 pollici, fino a 32 GB di RAM LPDDR5x, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam a 1440p con IR, altoparlanti stereo, jack audio, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 e tastiera retroilluminata con tasto Copilot.

Per l’utenza business ci sono TravelMate P6 14, P4 Spin 14, P4 14 e P4 16. I primi tre hanno uno schermo da 14 pollici (touch per il convertibile P4 Spin 14), mentre l’ultimo ha un display da 16 pollici. TravelMate P6 14, P4 Spin 14 e P4 16 integrano processori Intel Core Ultra (Meteor Lake), fino a 64 GB di RAM e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB. Il TravelMate P4 14 integra processori AMD Ryzen PRO 8000.

Arriveranno in Europa a partire dal terzo trimestre. I prezzi base sono 1.359 euro (P6 14), 1.019 euro (P4 Spin 14), 959 euro (P4 16) e 949 euro (P4 14).

Chi preferisce ChromeOS potrà acquistare i nuovi Chromebook Plus Enterprise 515 e Spin 514. Entrambi integrano i processori Intel Core Ultra, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe 4.0 fino a 512 GB. Cambia lo schermo: 15,6 pollici per il primo e 14 pollici (touch) per il secondo.

Saranno disponibili in Europa nelle prossime settimane. I prezzi base sono 579 euro (515) e 679 euro (Spin 514).