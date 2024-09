Con Conto Arancio Più hai una carta prepagata gratis

Un conto corrente con la carta prepagata inclusa? Con Conto Arancio Più di ING si può! Si tratta di una soluzione a canone zero, che offre anche una carta di credito molto comoda. Ma i vantaggi non sono finiti qui, vediamoli nel dettaglio.

Conto Arancio Più con carta prepagata e molto altro: tutti i vantaggi

La carta prepagata di Conto Arancio non è l’unica qualità della proposta di ING. Intanto, basta accreditare lo stipendio o la pensione con entrate di almeno 1000 euro per azzerare completamente il canone (altrimenti costa 5 euro mensili). La carta di credito di cui parlavamo qualche riga più su è una Mastercard ORO, che consente di effettuare acquisti fisici e online ovunque. Inoltre, consente di usufruire del Fast Track, con cui poter saltare la coda negli aeroporti.

Oltre alle due carte menzionate sopra, inoltre, questo conto mette a disposizione anche una carta di debito Mastercard e molti altri servizi, come ad esempio bonifici SEPA (anche istantanei), prelievi in Italia e in Europa gratuiti, e la gestione di F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA. E c’è la possibilità di pagare con Apple Pay e Google Pay.

Come aprire il conto? Basta andare sul sito di ING nella sezione Conto Arancio. Dopodichè, fatti guidare dalle istruzioni del portale. Volendo, è possibile effettuare l’apertura del conto corrente anche tramite SPID.