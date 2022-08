Con Hostinger dominio gratis e hosting a soli 1,99€/mese

Che si parli di un sito Web da realizzare o di un progetto già esistente da spostare, la scelta di un hosting è sempre piuttosto delicata. Chiunque operi nel settore infatti, sa bene come esistano alcuni requisiti imprescindibili per determinare la scelta migliore in tale ambito.

Aspetti come sicurezza, uptime, prestazioni e assistenza infatti, risultano fondamentali per far funzionare al meglio il sito in questione. Trovare tutte queste caratteristiche mantenendo i costi contenuti risulta però alquanto difficile.

Tra i pochi provider a distinguersi in tal senso vi è senza ombra di dubbio Hostinger. Stiamo parlando di una piattaforma presente sulla scena da diversi anni e che, nel corso del tempo, è diventato l’hosting preferito da milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

La recente promozione, tra le altre cose, ha accresciuto ulteriormente la sua fama rendendo tale servizio ancora più popolare.

Dominio gratuito e hosting a meno di 2 euro al mese: un’offerta a dir poco impedibile

La promozione di Hostinger, disponibile ancora solo per poche ore, permette di ottenere il dominio gratuito, oltre la relativa certificazione SSL.

Il sistema di protezione DDoS poi, offre adeguate garanzie a livello di attacchi informatici. Il piano in questione, chiamato Premium Web Hosting, offre ulteriori vantaggi come:

100 GB di memoria SSD ;

; email gratuite ;

; larghezza banda illimitata ;

; accelerazione WordPress ;

; strumento staging WordPress ;

; fino a 100 sottodomini ;

; database Illimitati.

Il tutto si adatta perfettamente a siti WordPress con un volume di visite fino a 25.000 visite al mese. La garanzia di avere un uptime al 99,9% del tempo poi, risulta una certezza sotto il punto di vista della visibilità.

Non solo: il piano appena descritto usufruisce della modalità “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni dopo l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.