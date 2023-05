Con Hype risparmi, investi e ottieni un cashback sugli acquisti

Hype è una soluzione di digital banking che integra numerose funzionalità per la gestione del denaro, per i pagamenti, il risparmio e gli investimenti.

Il conto Hype è a canone zero e include una carta virtuale MasterCard da subito disponibile in app che si potrà iniziare ad utilizzare non appena il conto sarà attivo. Se si preferisce la carta fisica, è possibile richiederla nella sezione apposita dell’app: il costo della carta è di 9,90€ una tantum.

Il conto permette di accedere ad un programma cashback e consente di gestire le spese quotidiane in modo efficiente grazie ad una serie di funzionalità come “Radar” che riconosce e organizza le spese in automatico offrendo sempre un’analisi aggiornata di entrate ed uscite. Con Hype si possono anche stabilire obiettivi di risparmio utilizzando le funzionalità “Box Salvadanaio” e “Box Obiettivo” che permettono di scegliere l’importo che si desidera mettere da parte ed entro quale data.

Hype Next e Hype Premium

Il conto di Hype è disponibile anche nelle versioni Hype Next (€2.90 al mese) e Hype Premium (€9.90 al mese) che permettono di accedere a ulteriori vantaggi esclusivi. Entrambe includono nel canone una carta Mastercard fisica.

Per i clienti HYPE Next e Premium è disponibile WOLF, il lifestyle program esclusivo in abbonamento che dà accesso a offerte uniche su viaggi, intrattenimento, energia e molto altro, approfondimenti e video pillole a tema finanza realizzati da Starting Finance, e interviste curate da Rolling Stone Italia e Vanity Fair Italia con artisti, creator e trend setter.

Attivando un account Premium si avranno inclusi anche pass gratuiti per le lounge aeroportuali in caso di volo in ritardo e una copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura assicurativa sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio.

Hype mette a disposizione anche funzionalità avanzate per l’investimento: è possibile aprire senza alcun costo uno o più fondi comuni di investimento e investire in azioni frazionate, ETF e metalli a partire da 1€.

