Con il conto Crédit Agricole hai buoni Amazon e carta di credito

Il conto Crédit Agricole è una delle migliori soluzioni per chi sta cercando una soluzione online pratica e a zero spese. Stiamo parlando di un conto online che mette a disposizione un’assistenza dedicata, con consulenti sempre a tua disposizione anche in filiale. E che azzera il canone per 9 mesi, con la possibilità che la gratuità si estenda… per sempre! E poi, dulcis in fundo, buoni Amazon fino a 250 euro e carta di credito immediata. Ecco tutti i dettagli.

Tutti i vantaggi del conto Crédit Agricole

Il conto Crédit Agricole è davvero speciale. Innanzitutto, perchè per 9 mesi il canone è gratis (dopo il costo è di soli 2 euro al mese), ma c’è la possibilità di azzerarlo. In che modo? Semplice: accreditando il tuo stipendio o pensione, mantenendo un patrimonio di almeno 5.000 euro, possedendo un dossier titoli attivo o, semplicemente, essere under 35.

Inoltre, la carta di debito associata è gratuita per i primi due anni e consente prelievi senza commissioni dagli ATM Crédit Agricole. Può anche essere richiesta una carta di credito: costa 49,99 euro ma averla è semplice e veloce.

Per quanto riguarda i buoni Amazon, si possono ottenere in primo luogo 100 euro di cashback tramite la carta di debito. Basta spendere almeno 1000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto. Ma non è finita qui: a questi 100 è possibile avere altri 150 euro con la promozione “porta un amico”. In sintesi, 25 per ogni amico che aprirà il conto mediante il tuo invito.

In conclusione, con il conto Crédit Agricole avrai una soluzione conveniente a zero spese: risparmierai sui costi bancari e avrai tanti buoni Amazon da spendere sull’e-commerce. Niente male, non è vero? Per maggiori informazioni vai sul sito di Crédit Agricole.