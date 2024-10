Con il conto ING a canone zero fai crescere i tuoi risparmi del 4%

Con ING è ora possibile approfittare di una delle migliori offerte disponibili per chi desidera un conto corrente a zero costi o vuole far fruttare i propri risparmi con un tasso di interesse vantaggioso. Attivando il Conto Corrente Arancio, si può beneficiare di un conto senza spese e, allo stesso tempo, accedere a un conto deposito con un interessi del 4% per 12 mesi.

La promozione è valida per chi accredita lo stipendio o la pensione, oppure effettua versamenti di almeno 1.000 euro al mese sul conto corrente. Per maggiori informazioni e per aprire il conto ING, è sufficiente visitare il sito ING oppure cliccare sul pulsante qui di sotto.

Tutti i vantaggi del conto ING

Con Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere a una serie di vantaggi, in particolare scegliendo la versione Più, che offre:

Nessun canone mensile (rispetto ai 5 euro standard) con accredito di stipendio/pensione o versamenti di almeno 1.000 euro mensili;

(rispetto ai 5 euro standard) con accredito di stipendio/pensione o versamenti di almeno 1.000 euro mensili; Carta di debito gratuita , con prelievi senza costi aggiuntivi nell’area euro;

, con prelievi senza costi aggiuntivi nell’area euro; Bonifici gratuiti senza commissioni;

senza commissioni; Carta di credito inclusa con un limite di spesa di 1.500 euro e opzione di rateizzazione;

con un limite di spesa di 1.500 euro e opzione di rateizzazione; Conto deposito con un interesse del 4% per 12 mesi su somme non vincolate, con le stesse condizioni richieste per azzerare il canone (accredito dello stipendio/pensione o versamenti di almeno 1.000 euro al mese).

Questo conto offre quindi un pacchetto completo e conveniente, ideale per gestire le proprie finanze senza spese e ottenere un tasso di interesse competitivo. Per aderire all’offerta, vai sul sito di ING e apri subito il conto.