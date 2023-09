Con ING canone zero per 12 mesi e fino 500 euro in buoni regalo

ING offre canone, prelievi e bonifici gratuiti per il primo anno a tutti coloro che scelgono di aprire Conto Corrente Arancio con l’opzione Modulo Zero Vincoli. Al termine dei primi 12 mesi, puoi continuare ad avere il canone gratis se accrediti uno stipendio o una pensione di almeno 1.000 euro, o comunque se le entrate mensili sono di importo uguale o superiore a questa cifra. In alternativa, pagherai 2 euro al mese. Per usufruire della nuova promozione apri un nuovo Conto Corrente Arancio tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.

Tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio

Se attivi Modulo Zero Vincoli durante l’apertura del nuovo Conto Corrente Arancio benefici del canone gratis per 12 mesi, in aggiunta a prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa, bonifici SEPA fino a 50.000 euro tramite Servizio Clienti (insieme a MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche), oltre al modulo annuale degli assegni.

In aggiunta a tutto questo, puoi ottenere fino a 500 euro di Buoni Regalo Amazon se inviti fino a 10 amici. Per ogni invito avete diritto entrambi a un Buono Regalo da spendere su Amazon.it del valore di 50 euro, che vi verrà accreditato via email una volta che entrambi avrete ricevuto il vostro primo accredito di stipendio o pensione.

In più, puoi beneficiare del 3% annuo lordo di interesse sulle somme depositate sul Conto Arancio per i primi 12 mesi, attivando Conto Arancio entro e non oltre il 7 ottobre 2023.

Approfitta dell’offerta ING per ottenere un conto online a canone zero e beneficiare di innumerevoli vantaggi.

