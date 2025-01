Con Kaspersky Safe Kids proteggi i tuoi figli online a soli 21,99€/anno

La sicurezza dei bambini nel mondo digitale è una priorità per ogni genitore. Con Kaspersky Safe Kids, puoi garantire un’esperienza online protetta e serena ai tuoi figli, tenendo sotto controllo le loro attività digitali in modo semplice e discreto. Oggi è il momento perfetto per attivare questa soluzione grazie alla promozione sul piano annuale, ora disponibile a soli 21,99€ invece di 27,99€. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue funzionalità.

Kaspersky Safe Kids protegge i più piccoli dalle minacce del web e non solo

Questo strumento avanzato di parental control ti consente di monitorare l’uso dei dispositivi, limitare l’accesso a contenuti inappropriati e ricevere notifiche in tempo reale quando i tuoi figli visitano siti non sicuri o trascorrono troppo tempo online. Ma non si tratta solo di bloccare: questo tool aiuta a educare i più piccoli a un uso responsabile della tecnologia, promuovendo abitudini digitali positive.

Con funzionalità che includono anche il tracciamento GPS, puoi sapere sempre dove si trovano i tuoi figli, aggiungendo un ulteriore livello di tranquillità. Tutto questo è gestibile facilmente da un’app intuitiva, che ti permette di configurare regole personalizzate e adattarle alle esigenze della tua famiglia.

L’offerta attuale rende ancora più accessibile questo strumento indispensabile, visto che è possibile risparmiare il 21% sul piano annuale. Non perdere l’occasione di proteggere la tua famiglia e di garantire ai tuoi figli una navigazione sicura. Attiva Kaspersky Safe Kids oggi e approfitta di un prezzo speciale per un anno di protezione completa.