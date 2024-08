Con Mediolanum ottieni un dispositivo Apple, approfitta della promo!

A volte la vita ci sorride, altre volte ci regala un dispositivo Apple. L’ultima novità di Banca Mediolanum riguarda proprio questo. Se stai considerando l’idea di aprire un conto corrente, SelfyConto potrebbe essere l’opzione che ti farà felice. Zero canone e una promo speciale per i nuovi clienti, tanto per cominciare.

Oltre a essere a canone zero per i primi 12 mesi (sempre a zero per gli Under 30), propone una pletora di vantaggi uno migliore dell’altro. Carta di debito a costo zero con prelievi gratuiti in tutta l’area euro, bonifici senza spese e la possibilità di richiedere la carta di credito con un plafond di 1.500 euro per solo 1 euro al mese.

Vinci un dispositivo Apple grazie alla promo “porta un amico”

Il vero asso nella manica di Mediolanum? La fantastica promozione “porta un amico“. Una volta aperto il conto SelfyConto, puoi invitare i tuoi amici e convincerli ad aprire il conto. Perché, ammettiamolo, condividere è bello, ma condividere e ottenere un device nuovo di zecca è ancora meglio.

Ecco come funziona: con due amici guadagnerai l’Apple Watch SE 2, se riesci a convincere altri due amici, otterrai l’iPad 10. Se sei bravo e arrivi fino a sei amici, diventerai proprietario del nuovo iPhone 15. Al di là di questa grande possibilità, ci sono altri motivi per aprire il conto:

Prima che il tuo entusiasmo ti faccia venire la febbre, sappi che per aderire a questa promozione basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum