Con Norton 360 Advanced sconfiggi il dark web al 66% di sconto

Nel mondo digitale, proteggere i propri dati personali è più importante che mai. Con il piano Norton 360 Advanced, non solo ottieni una protezione completa contro le minacce informatiche, ma puoi anche usufruire di un servizio innovativo come il monitoraggio del dark web. Questo strumento ti avvisa immediatamente se le tue informazioni personali, come email o numeri di carte di credito, vengono trovate nei luoghi meno sicuri di internet. E ora, grazie a uno sconto del 66%, puoi ottenere Norton 360 Advanced a soli 3,75€ al mese per il primo anno, un’opportunità unica per migliorare la tua sicurezza digitale senza spendere una fortuna.

Con Norton 360 Advanced monitori il dark web e hai tante funzionalità extra

Il monitoraggio del dark web è uno dei punti di forza di Norton 360 Advanced. Utilizzando tecnologie avanzate, il servizio scandaglia i meandri più nascosti di internet per individuare eventuali compromissioni dei tuoi dati personali. Ricevi notifiche immediate nel caso in cui informazioni come indirizzi email, numeri di telefono o carte di credito vengano rilevate, permettendoti di agire rapidamente per proteggerti.

A questa funzione si aggiungono altre soluzioni essenziali per la tua sicurezza digitale:

VPN illimitata , che garantisce privacy durante la navigazione, proteggendo i tuoi dati anche su reti pubbliche;

, che garantisce privacy durante la navigazione, proteggendo i tuoi dati anche su reti pubbliche; Password manager , per gestire in modo sicuro e semplice tutte le tue credenziali, eliminando il rischio di password deboli o dimenticate;

, per gestire in modo sicuro e semplice tutte le tue credenziali, eliminando il rischio di password deboli o dimenticate; Parental control, uno strumento indispensabile per monitorare e gestire l’attività online dei più piccoli, con l’offerta di un ambiente digitale protetto per tutta la famiglia.

Con Norton 360 Advanced, puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente: una caratteristica che lo rende ideale per famiglie o professionisti con più device.

Visita il sito ufficiale di Norton per approfittare di questa offerta imperdibile e scoprire come trasformare la sicurezza online in una priorità concreta.