Con questo conto multivaluta le commissioni sono un lontano ricordo

Un conto multivaluta che spazza via le commissioni come il vento sulla sabbia del deserto: signore e signori, ecco a voi Revolut Premium. Questo conto include anche l’assicurazione di viaggio e sconti sui bonifici esteri. Insomma, una manna dal cielo per le vostre future avventure estive all’estero.

Attualmente, sul sito ufficiale, c’è una promozione che vi farà sorridere: tre mesi di Revolut Premium gratis. Dopo questo periodo idilliaco, potete decidere se continuare a pagare 9,99 euro al mese o tornare al vostro conto base annullando tutti i vantaggi che questo Premium offre.

Conto multivaluta Revolut Premium: perché è il top?

Tra i numerosi vantaggi di Revolut Premium, c’è la capacità di convertire ben 29 diverse valute senza pagare penali dal lunedì al venerdì. Un fantastico alleato, specialmente per quelli che amano oltrepassare i confini dell’Unione Europea.

Inoltre, con questo dinamico conto, i bonifici esteri diventano un piacere: risparmio del 20% sulle commissioni, e se passate al piano Metal, la sconto sulle spese sale al 40%.

Il conto include anche una speciale assicurazione di viaggio. Se il vostro volo è in ritardo, il bagaglio vagabonda senza ritrovo, vi fate male sciando o avete bisogno di cure mediche e dentistiche, avrete la copertura completa. Come se non bastasse, anche i vostri acquisti quotidiani, online e nei negozi, saranno protetti.

Per sfruttare i tre mesi gratuiti di Revolut Premium, basta collegarsi alla pagina dedicata sul sito Revolut.com, inserire il vostro numero di telefono, scaricare l’app cliccando sul link univoco e completare l’iscrizione. Adesso, il conto multivaluta Premium sarà a vostra completa disposizione, senza commissioni ovviamente.