Con questo conto online hai in regalo 100 euro di Buoni Amazon.it

Vuoi 100 euro di Buoni Amazon.it? Apri il Conto Corrente Arancio. Questa offerta di ING è semplicemente irresistibile. Con un conto a canone zero, già sai che risparmi. Ora, aggiungi l’opportunità di vincerci una gift card e sembra quasi troppo bello per essere vero!

L’istituto olandese ha deciso di premiare i suoi nuovi clienti con questa promozione attraente. Se opti per la versione “Più” del conto, paghi solo 5 euro al mese, facilmente annullabili con l’accredito di stipendio o pensione. La carta di credito e quella prepagata sono incluse nel pacchetto. Tutto per garantirti una gestione finanziaria sicura, tranquilla e a prova di stress.

100 euro di Buoni Amazon.it: un premio facile da ottenere

Ti stai chiedendo se c’è ancora altro? Ebbene sì. Conto Corrente Arancio Più non solo elimina le spese mensili con accrediti di almeno 1.000 euro, ma regala buoni da spendere sull’e-commerce di Bezos. Come ottenerli? Nulla di complicato. Ti basterà richiedere la carta di debito Mastercard, inserire il codice promozionale ING2024 durante l’apertura del conto e spendere almeno 500 euro con la carta di debito entro il 29 novembre 2024. Tutto qua! Basta andare sul sito ufficiale di ING, seguire i pochi passaggi per aprire il conto e il gioco è fatto.

Con Conto Corrente Arancio Più avrai anche prelievi gratuiti in tutta l’area euro e bonifici senza spese aggiuntive. Quindi, non solo risparmi sull’acquisto, ma viaggi senza rinunciare alle comodità di un prelievo immediato, ovunque ti trovi.

Non perdere l’occasione! Raggiungi il saldo di almeno 200 euro e mantieni attivo il conto. Così puoi ricevere 100 euro di Buoni Amazon.it per fare shopping sull’e-commerce. Non c’è nulla di cui lamentarsi qui, piuttosto c’è da approfittare della promozione.