Con Surfshark la sicurezza è al top: ora in sconto

Nel vasto panorama delle VPN presenti online, Surfshark si merita un posto tra le migliori. Merito anche del suo comparto sicurezza, che può annoverare strumenti in grado di proteggere l’identità e la privacy degli utenti che utilizzano questa rete privata virtuale. Che, ora, è anche proposta in forte sconto delll’83%: il piano biennale Surfshark One costa solo 2,69 € al mese (con tre mesi gratis in aggiunta).

Surfshark VPN: il massimo della sicurezza online

Sono diversi gli aspetti che rendono Surfshark una delle VPN più sicure del web. Tra questi:

la solida politica di no-log ;

; la crittografia impenetrabile AES-256 ;

; i sistemi di sicurezza per prevenire perdite DNS e perdite di IP (se necessario, la connessione viene bloccata per evitare esposizioni pericolose).

E non è finita qui, visto che mette a disposizione anche un sistema di rotazione automatica degli IP (in grado di generare un indirizzo IP casuale ogni tot minuti), un kill switch efficace, un sistema di connessione automatica quando connessi su reti insicure, il sistema NoBorders (per superare i geoblocchi) e il sistema per accedere al server più veloce.

Oltre all’aspetto legato alla sicurezza, Surfshark assicura tutta una serie di altri vantaggi. Ricordiamo ad esempio la grosse rete di server disponibile (più di 3200 in oltre 100 Paesi), connessioni simultanee illimitate e un buonissimo supporto clienti tramite live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E, dulcis in fundo, un antivirus incorporato.

Ricordiamo che chi sottoscrive ora un abbonamento biennale a Surfshark One può godere di uno sconto dell’83%: il prezzo è di 2,69 € al mese. Per consultare i dettagli dell’offerta vai sul sito ufficiale di Surfshark.