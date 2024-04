Connettività satellitare per Pixel 9, Fold 2 e Tablet 2

Continuano le indiscrezioni sui nuovi smartphone che Google dovrebbe presentare in autunno. Una fonte di Android Authority ha svelato che la serie Pixel 9 integrerà un nuovo modem che aggiungerà la connettività satellitare. Vari indizi sulla funzionalità erano stati scoperti nella seconda Developer Preview di Android 15 e nella versione beta dell’app Messaggi.

Connettività satellitare nei nuovi Pixel

I chip Tensor usati per gli smartphone Pixel dal 2021 sono realizzati da Samsung. L’accordo tra le due aziende prevede l’uso dei modem Exynos, invece degli Snapdragon di Qualcomm, come avveniva in precedenza. Per i Pixel 6, 6 Pro e 6a con processore Tensor G1 è stato usato un Exynos 5123. Nei Pixel 7, 7 Pro e 7a con processore Tensor G2 e nei Pixel 8 e 8 Pro con processore Tensor G3 c’è invece un Exynos 5300.

Secondo la fonte di Android Authority, Google utilizzerà un Exynos 5400 per i Pixel 9 con processore Tensor G4. Sono previsti miglioramenti in termini di prestazioni e consumi, ma anche una novità importante. Oltre alle reti 5G terrestri, il modem di Samsung supporta la connettività satellitare. Lo stesso modem dovrebbe essere presente nei Pixel Fold 2 e Pixel Tablet 2.

La novità potrà essere sfruttata con l’app Satellite Gateway (inizialmente solo negli Stati Uniti, grazie alla collaborazione tra T-Mobile e SpaceX) per l’invio dei messaggi di emergenza (Emergency SOS). In base alle stringhe trovate nel codice dell’app Google Messaggi (beta) sarà possibile usare la connettività satellitare per l’invio dei messaggi a tutti.