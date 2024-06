Continua la promo “Porta un amico” di Mediolanum per chi apre SelfyConto

Hai mai pensato di aprire un conto corrente senza costi e con tanti vantaggi? SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere la soluzione ideale. La parte migliore? Attualmente è in corso la promo “Porta un amico”. Vediamo di cosa si tratta.

Come dicevamo, SelfyConto ti consente di liberarti dalle spese mensili di gestione. Per il primo anno, infatti, non pagherai il canone mensile di 3,75 euro. Inoltre, riceverai la carta di debito per prelevare e acquistare. Invece, pagando solo 1 euro al mese, potrai avere la carta di credito con plafond di 1.500 euro.

Promo “Porta un amico”: vinci premi con gli amici

Dopo aver aperto il conto SelfyConto, devi invitare i tuoi amici a unirsi alla community di Mediolanum. Più amici convinci, più sono le possibilità di ricevere fantastici gadget Apple. Due amici equivalgono a un Apple Watch SE 2, quattro amici per avere un iPad 10, mentre con sei amici puoi sfoggiare il nuovissimo iPhone 15. Chi avrebbe mai pensato che l’amicizia potesse essere così lucrativa? A questo punto, non ti resta che andare sul sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire la semplice procedura online per aprire il conto SelfyConto. I vantaggi non sono mica finiti. Se sei un under 30, il canone sarà sempre a zero finché non compi 30 anni.

Insomma, SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere il conto che stai cercando, soprattutto grazie alla promo “Porta un amico”. Così, oltre ai vantaggi del conto, potrai ottenere anche prodotti Apple. Non perdere l’occasione di rendere la tua vita finanziaria (e tecnologica) ancora più soddisfacente.