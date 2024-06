Conto a zero spese e carta di credito a 1 €/mese: solo con Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente su cui puntare oggi: per tutti i nuovi clienti che scelgono l’istituto, infatti, c’è ora la possibilità di sfruttare una promozione davvero interessante. La banca propone un conto a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese; sempre azzerato per Under 30) che permette un’operatività a zero spese, con carta di debito, prelievi e bonifici gratis.

In più, Banca Mediolanum mette a disposizione dei clienti che scelgono SelfyConto anche la possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card. Si tratta di una carta di credito con plafond di 1.500 euro (incrementabile) e con un canone di appena 1 euro al mese. Tutte le carte, inoltre, sono utilizzabili anche con i wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Per aprire il conto basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum tramite il box qui di sotto.

SelfyConto: tanti vantaggi per chi cerca un nuovo conto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare un conto corrente completo e a zero spese. Ecco le caratteristiche:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerato a tempo indeterminato per tutti gli Under 30

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerato a tempo indeterminato per tutti gli Under 30 carta di debito gratuita con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici ordinari SEPA senza commissioni

carta di credito Mediolanum Credit Card richiedibile al costo di 1 euro al mese , con plafond di 1.500 euro (incrementabile)

richiedibile al costo di , con plafond di 1.500 euro (incrementabile) possibilità di utilizzare i wallet digita Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay

accessso al Trading Online

accesso al servizio SelfyCredit Instant per ottenere prestiti personali rapidi, direttamente dall’app, fino a 20.000 euro

per ottenere prestiti personali rapidi, direttamente dall’app, fino a 20.000 euro accesso ai prodotti assicurativi SelfyCare

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura di apertura può essere completata anche tramite SPID.