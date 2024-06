Conto a zero spese e con iPhone 15 in regalo invitando i propri amici: la promo

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente da aprire in questo momento è ora possibile sfruttare la promozione di Banca Mediolanum dedicata a SelfyConto. Il conto online dell’istituto, infatti, è disponibile con canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese), prelievi e bonifici gratis oltre che con un carta di credito con canone di 1 euro al mese.

In più, i clienti che scelgono Banca Mediolanum possono invitare amici e parenti ad aprire SelfyConto, ricevendo in cambio un prodotto Apple in regalo, in base al numero di amici invitati che procederanno con l’apertura del conto. Raggiungendo la quota di 6 amici, è possibile ottenere un iPhone 15 in regalo.

Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

Conto online a zero spese: perché scegliere SelfyConto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero per 12 mesi, invece di 3,75 euro al mese

carta di debito gratuita

prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici gratis

carta di credito richiedibile al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro/mese

A rendere ancora più conveniente la scelta di SelfyConto c’è la possibilità di sfruttare la promozione porta un amico per ottenere un prodotto Apple in regalo. Il prodotto dipende dal numero di amici invitati che apriranno il conto. Le opzioni sono tre:

con 2 amici che aprono un conto si riceverà un Apple Watch SE 2 da 40 mm

con 4 amici che aprono un conto si riceverà un iPad 10 64 GB

con 6 amici che aprono un conto si riceverà un iPhone 15 128 GB

Per richiedere l’apertura del conto corrente basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online (completabile con SPID).