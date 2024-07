Conto Arancio: due Buoni Regalo Amazon fino a 100€ se richiedi la Carta di Debito Mastercard

La banca olandese ING ha deciso di fare un bel regalo: chi aprirà il Conto Corrente Arancio Più online entro il 9 settembre, puoi ottenere due Buoni Regalo Amazon fino a 100 euro. Inoltre, il conto e la carta di credito sono a canone zero. Invece, i prelievi sono gratuiti in Italia e in Europa.

Vediamo come si ottengono i 100 euro in buoni omaggio. È ovvio che bisogna aprire il conto, ricordandosi di usare il codice promo ING2024 e di richiedere la carta di debito Mastercard.

Successivamente, bisogna attivare il contro entro il 29 novembre tramite bonifico. Per ottenere i primi 50 euro, è necessario fare un acquisto con la carta di debito. Il secondo buono da 50 euro si ottiene soltanto se si spendono almeno 500 euro con la carta entro il 29 novembre.

Buoni Regalo Amazon, ma anche altri vantaggi

Al di là della promozione temporanea, il Conto Corrente Arancio Più offre diversi vantaggi che rendono questa opzione particolarmente appetibile. Innanzitutto, il conto può essere a canone zero se accrediti stipendio o pensione, o garantisci entrate mensili pari ad almeno 1.000 euro. Un gran bel modo per mantenere i tuoi soldi dove dovrebbero essere: nel tuo conto.

Inoltre, riceverai una carta di credito Mastercard Gold senza alcun costo annuale, che si aggiunge alla carta di debito Mastercard a canone zero. Quindi, non solo non spenderai nulla per avere la carta di credito, ma beneficerai anche della sicurezza e della praticità della carta di debito.

Per aprire questo fantastico conto, basta collegarsi alla pagina dedicata di Conto Corrente Arancio Più e cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio”. Ricordarsi di inserire il codice promozionale ING2024 per non perdere l’occasione di ricevere i due Buoni Regalo Amazon.