Conto Arancio ING al 3%? Sì, ma per poco

Chi è alla ricerca di un luogo dove i propri risparmi possano fruttare, non deve spingersi troppo lontano con la ricerca, anzi non dovrebbe iniziare proprio, perché la soluzione è Conto Arancio ING.

Perché proprio questo conto deposito? Per il tasso di interesse che in questo periodo è in promozione al 3% lordo per i primi tre mesi.

Quindi, tutti coloro che apriranno un Conto Corrente Arancio e il Conto Deposito Arancio in questa pagina, otterranno sulle somme vincolate il 3% lordo nei primi tre mesi.

Alla scadenza dei tre mesi, le somme che sono state depositate continueranno a crescere grazie al tasso di interesse dello 0.5% annuo lordo.

Conto Arancio ING: i vantaggi

Il Conto Arancio ING non è certamente una novità nel mondo dei conti correnti online. Sono milioni i clienti che hanno sottoscritto questo conto, il quale è considerato uno dei più economici e affidabili.

Cosa offre questo conto agli utenti che lo apriranno QUI? Ecco cosa:

una carta di debito MasterCard con tecnologia Securecode dal costo di 3 euro una tantum, che tiene lontano da frodi e garantisce totale sicurezza quando è necessario prelevare dagli ATM italiani ed europei. Non c’è canone mensile da pagare, mentre la cifra massima che si può spendere con la carta è di 000 euro , limite però che può essere modificato dall’applicazione;

dal costo di 3 euro una tantum, che tiene lontano da frodi e garantisce totale sicurezza quando è necessario prelevare dagli ATM italiani ed europei. Non c’è canone mensile da pagare, mentre la cifra massima che si può spendere con la carta è di , limite però che può essere modificato dall’applicazione; una carta di credito MasterCard Gold contactless, che consente di pagare tranquillamente in quanto gli importi spesi vengono poi addebitati sul conto corrente il giorno 10 del mese successivo agli acquisti effettuati. Volendo, è possibile dividere il pagamento in più mesi con la funzione Pagoflex, che può essere attivata direttamente dall’app. Il canone da pagare mensilmente è pari a 2 euro, ma può essere azzerato se è attivo un piano Pagoflex oppure se si spendono mensilmente almeno 500 euro.

Si possono anche richiedere fino a quattro carte prepagate MasterCard, che hanno un massimale mensile spendibile pari a 4.500 cadauna. Ogni carta ha un costo una tantum di 10 euro, ma non è previsto un canone mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.