Conto Arancio ti regala fino a 500€ in buoni Amazon

Ti interessano 500€ in buoni Amazon? Se è così, aprendo Conto Corrente Arancio li avrai in regalo.

Conto Corrente Arancio è il famoso conto online del gruppo bancario olandese ING Direct.

Si tratta di una soluzione aperta a tutti che consente di prelevare denaro, inviare bonifici e pagare senza commissioni per 12 mesi. Ah, dimenticavamo: anche il canone è gratuito per tutto questo periodo.

Tutto questo, però, a patto che attivi la formula “Modulo Zero Vincoli”. Se non lo fai, dopo il primo anno il canone mensile è di 2 euro.

Quali sono le condizioni? Per attivare il modulo, devi accreditare lo stipendio o la pensione oppure versare sul conto almeno 1000 euro al mese.

Non è necessario andare in filiale per aprire il conto: basta cliccare sul link qui sotto e procedere direttamente online.

500 euro in buoni Amazon in regalo con Conto Corrente Arancio

Parliamo adesso di come ottenere in regalo 500 euro in buoni Amazon. Se non sei ancora cliente ING, devi aprire il Conto Corrente Arancio e attivarlo con un primo bonifico.

Fatto questo, riceverai via email un “codice amico” personale da condividere con i tuoi amici che non sono ancora clienti ING.

Cosa dovrà fare il tuo amico? Aprire il Conto Corrente Arancio usando il tuo codice amico entro il 31/12/2023 e attivarlo con un primo bonifico entro il 31/12/2023.

Dovrà anche accreditare lo stipendio o la pensione usando la causale ABI 27 o ABI 27P sul conto corrente entro il 16/02/2024.

Una volta che il tuo amico avrà ricevuto il primo accredito di stipendio/pensione sul conto, entrambi riceverete un Buono Regalo Amazon da 50 euro via email. Per arrivare a 500 euro, dovrai invitare un massimo di 10 amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.