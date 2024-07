Conto business con IBAN italiano e 3 mesi di Plus gratis: la promo Tot

Conto business con IBAN italiano per imprese e liberi professionisti? Noi consigliamo Tot. Nel pacchetto in offerta sono inclusi i bonifici SEPA e i pagamenti SDD gratuiti. È presente anche la carta VISA Business. Perché usiamo il termine “in offerta”? Semplice: il piano Plus è gratuito per i primi 3 mesi se si utilizza il codice FAS2024D.

Un conto business con IBAN italiano che ti semplifica la vita

La promozione in corso rende il piano Plus di Tot accessibile a tutti i nuovi clienti per 3 mesi senza canone. Al termine di questo periodo, si pagheranno 19 € più IVA.

Entriamo nei dettagli: la carta Visa Business inclusa, sicura e versatile, supporta tutti i tipi di pagamento, comprese le transazioni contactless e digitali. Inoltre, la gestione finanziaria e amministrativa delle aziende viene semplificata dai bonifici SEPA fino a 250.000 euro e pagamenti vari, tutto rigorosamente online e senza commissioni. Un bel risparmio di tempo e denaro, proprio quello che serve per concentrarsi sulle cose che contano davvero. Come dicevamo, sono disponibili vari piani per rispondere alle diverse esigenze aziendali:

Essentials : perfetto per la gestione quotidiana a 9 € al mese più IVA .

: perfetto per la gestione quotidiana a . Plus : gratis per i primi 3 mesi con il codice FAD2024D , poi 19 € al mese più IVA . Ideale per tenere sotto controllo incassi e pagamenti.

: con il , poi . Ideale per tenere sotto controllo incassi e pagamenti. Premium: per una gestione avanzata e funzionalità estese, al costo di 39 € al mese più IVA.

Grazie alla collaborazione con Banca Sella, i fondi aziendali custoditi sui conti Tot sono garantiti fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Affidabilità e sicurezza fanno sempre la differenza.

Per approfittare di questa straordinaria offerta, apri subito il conto business con IBAN italiano di Tot, magari scegliendo 3 mesi di piano Plus gratuito. Non perdere questa occasione per semplificare la gestione finanziaria della tua azienda in modo efficace e senza stress.