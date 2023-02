Conto Business ToT, completo e con una carta dual-mode

Le imprese e i liberi professionisti possono adesso affidare la gestione dell’attività al conto Business Tot, un conto completo che comprende un IBAN italiano, la possibilità di inviare bonifici SEPA senza limiti di importo, un servizio SDD per la gestione delle utenze e altro ancora.

L’eccezionalità di questo conto corrente aziendale è la disponibilità di una carta di credito VISA Business tra le più innovative nel Vecchio Continente.

Avvalendosi della tecnologia dual-mode, questa carta di pagamento può essere usata sia come carta di credito che come carta di debito.

Le funzionalità della carta dual-mode del conto Business ToT

Chi aprirà il conto ToT nella pagina ufficiale dell’offerta, disporrà subito della carta in modalità debito. L’attivazione della modalità credito può essere fatta successivamente.

In questo modo si otterranno fino a 60 giorni di tempo per poter pagare gli acquisti aziendali, senza però pagare interessi.

Con la carta è possibile effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici, pagare in modalità contactless oppure usando PayPal o Google Pay. Tutto in totale sicurezza.

Inoltre, grazie a VISA, si può acquistare in più di 60 milioni di esercizi commerciali sparsi in tutto il mondo.

È possibile la prenotazione di alberghi, il noleggio di un’auto e, avvalendosi dei numeri in rilievo e del pannello firma, la carta verrà accettata ovunque.

Per quanto la sicurezza degli acquisti, questa è garantita dal sistema 3D Secure, che protegge ogni transazione con un codice segreto inviato direttamente via SMS sul numero di cellulare collegato alla carta.

In caso di addebiti non autorizzati o di frodi, è previsto un rimborso, che non dipende assolutamente dall’importo della transazione. Per aprire il conto e richiedere la modalità credito, basta cliccare sul link qui sotto:

Con la carta è possibile prelevare dagli ATM di tutto il mondo, in quanto l’assicurazione protegge contro eventuali furti sui prelievi in contanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.