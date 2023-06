Conto con carta di credito: ecco la soluzione giusta

Scegliere un conto corrente con carta di credito inclusa richiede tanta attenzione: bisogna, infatti, valutare nel dettaglio quali sono i costi oltre che tenere in considerazione i possibili limiti di utilizzo. L’analisi deve essere precisa e deve considerare, punto per punto, tutti gli aspetti del prodotto bancario da attivare.

Per chi è alla ricerca di un conto corrente con carta di credito inclusa è oggi possibile puntare su una soluzione davvero conveniente: Conto Fineco, infatti, è un conto corrente online completo e ricco di vantaggi che viene proposto per i nuovi clienti con canone azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente. Il conto include anche la carta di debito.

Fineco, inoltre, propone una gamma di servizi molto ricca e mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di richiedere la Fineco Card Credit, con la possibilità anche di rateizzare le spese sostenute e con plafond aumentabile fino ad un massimo di 4.000 euro.

Per aprire il conto corrente è possibile collegarsi al sito ufficiale Fineco e seguire la procedura di sottoscrizione. Successivamente, completata l’apertura, si potrà richiedere l’emissione della carta di credito.

La proposta di Fineco per conto corrente e carta di credito

Scegliere Fineco, in questo momento, è la mossa giusta. La banca è sempre più un riferimento del settore e garantisce un gran numero di vantaggi per i suoi clienti. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile aprire Conto Fineco con canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) e azzerabile successivamente (basta accreditare lo stipendio o la pensione oppure avere meno di 30 anni).

Il Conto Fineco garantisce un’operatività completa, con tutte le operazioni bancarie disponibili senza commissioni e con una carta di debito inclusa (dal costo di 9,95 euro) che consente anche di effettuare prelievi senza commissioni, a partire da un importo minimo di 100 euro.

Al conto corrente può essere abbinata la Fineco Card Credit, la proposta della banca per chi ha bisogno di una carta di credito. Si tratta di uno strumento di pagamento completo che presenta un costo annuo di 19,95 euro, con un plafond incrementabile in base alle proprie esigenze.

Per richiedere il Conto Fineco è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito della banca.

Una volta completata l’apertura del conto corrente sarà poi possibile richiedere anche l’emissione della carta di credito, andando a completare il servizio bancario proposto da Fineco con uno strumento di pagamento sempre più importante su cui poter contare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.