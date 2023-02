Conto Corrente Arancio ING: tutti i vantaggi di un conto completo

Conto Corrente Arancio è un prodotto offerto dall’omonima banca di origine olandese. È un conto completo, poiché comprende servizi di pagamento, prodotti di risparmio, investimenti, mutui, prestiti personali e assicurazioni.

Se opti, quindi, per Conto Corrente Arancio ING, avrai a disposizione numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di pagare e prelevare contanti tramite una carta di debito, una carta di credito e una carta prepagata.

Inoltre, potrai anche depositare una somma di denaro e ottenere in promozione un tasso di interesse pari al 3% loro per tre mesi.

Come aprire Conto Corrente Arancio ING

Per aprire il Conto Corrente Arancio ING basta entrare nella pagina ufficiale dal tuo PC o dispositivo mobile e accettare tutte le condizioni imposte dalla banca.

Tieni a portata di mano un documento di identità valido, la tessera sanitaria, l’indirizzo email e il numero di cellulare. Inoltre dovrai inserire i tuoi dati anagrafici e alcune informazioni personali.

Durante la procedura ti verrà richiesto di scegliere se attivare o meno il Modulo Zero Vincoli e la carta di pagamento che preferisci.

Dovrai poi caricare online il tuo documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e scegliere la modalità di identificazione (webcam o bonifico da altro conto).

La procedura termina con la firma del contratto, che avverrà in modo digitale.

Costi del Conto Arancio

Per ciò che concerne i costi, il Conto Arancio prevede:

canone gratuito ;

; assenza di commissioni per le operazioni effettuate online;

il pagamento di 0,95 euro per prelevare contante tramite carta di debito in Italia e in Europa.

Approfondendo la questione Modulo Zero Vincoli, se accrediti il tuo stipendio o la tua pensione oppure accreditando ogni mese 1.000 euro sul conto, non pagherai il canone mensile di 2 euro.

Inoltre, con questo modulo non pagherai commissioni sui prelievi di denaro contante sia in Italia che in Europa, per i bonifici SEPA fino a 50.000 euro e avrai anche gratuitamente un modulo assegni ogni anno.

