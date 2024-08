Conto corrente, carta di credito immediata e buoni Amazon: scegli ING!

Ormai, persino i caffè si pagano con lo smartphone, figurarsi le spese più consistenti. Le banche, per consentirlo, sono state costrette a stare al passo con le richieste dei risparmiatori. ING, famoso gruppo bancario olandese, ha creato per questo un conto innovativo: Conto Corrente Arancio Più. Gestibile completamente online, è a canone zero ed offre una carta di credito immediata e la possibilità di risparmiare anche sugli acquisti grazie ai buoni Amazon.

Buoni Amazon e carta di credito immediata con Conto Corrente Arancio Più

Per aderire a questa magnifica offerta, apri il Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. La Mastercard Gold è gratuita se accrediti il tuo stipendio (o, in alternativa, basta avere entrate di almeno 1.000 euro al mese). Un’offerta che non richiede nulla di più di quello che già fai, eccetto un po’ di clic sul sito di ING.

Ora, parliamo di buoni regalo Amazon. Aprendo il conto e selezionando la carta di debito Mastercard, non solo avrai un conto funzionale, ma potrai anche ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon. Dopo aver attivato il tuo conto con un semplice bonifico bancario, il primo buono da 50 euro arriva con il primo acquisto effettuato con la carta di debito Mastercard. Non c’è minimo di spesa richiesto!

Se 50 euro sembrano già un bel regalo, preparati al secondo buono. Spendendo almeno 500 euro con la stessa carta entro il 29 novembre, riceverai altri 50 euro in buoni Amazon. Tutto questo mantenendo semplicemente attivi Conto Corrente Arancio Più e la carta di debito con un saldo di minimo 200 euro.

Insomma, scegliere ING e il suo Conto Corrente Arancio Più non solo ti offre una pratica carta di credito immediata Mastercard Gold, ma ti premia con buoni Amazon facili da ottenere. A chi non fa piacere fare acquisti su Amazon con 100 euro gratuiti?