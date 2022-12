Conto Corrente ING: paga a rate con Carta di Credito MasterCard

Aprendo un Conto Corrente Arancio ottieni tantissimi vantaggi esclusivi. Inoltre, se hai una Carta di Credito MasterCard Gold puoi anche pagare a rate i tuoi acquisti. Come? È molto semplice, immediato e potrai farlo direttamente dalla tua app ING.

In pratica, una volta effettuata una spesa superiore a 200 euro potrai decidere se pagarla in piccoli passi. Dividila in 3, 6, 9 o 12 rate così da non pesare sulla tua economia tutto in una volta. Si tratta di un’opportunità interessante quando ti trovi a effettuare acquisti importanti.

Mantenere una certa liquidità sul tuo Conto Corrente è importantissimo. Ecco perché con questa soluzione puoi comunque affrontare spese impreviste e con cifre importanti senza dover pagare tutto subito. Niente male vero? Entriamo nei dettagli di questo vantaggio.

Conto Corrente ING: attiva Pagoflex a ogni emergenza

Grazie a Pagoflex puoi acquistare quello che vuoi con la tua MasterCard Gold e pagarlo a piccoli passi. È un servizio esclusivo che solo ING ti fornisce se hai un Conto Corrente attivo. Tra l’altro, accreditando stipendio, pensione o almeno 1000 euro al mese avrai:

canone annuo gratuito;

bonifici SEPA senza commissioni;

prelievo di contante senza costi aggiuntivi presso tutti gli ATM in Italia ed Europa;

un blocchetto di assegni all’anno gratis.

Inoltre, come dicevamo, se hai attiva la Carta di Credito MasterCard Gold puoi anche decidere di pagare in 3, 6, 9 o 12 rate i tuoi acquisti che superano i 200 euro. Richiedere questa Carta di Credito è facile, veloce e non ti costa nulla. Il primo anno il canone è gratis.

Dal secondo anno in poi rimane a zero euro tutti i mesi in cui spendi almeno 500 euro con la tua MasterCard Gold. Altrimenti dovrai pagare un piccolo contributo di 2 euro. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Apri un Conto Corrente Arancio e accedi a Pagoflex in qualsiasi momento. Sarai tu a decidere quando pagare in comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.