Conto Deposito con interessi al 4%: ultimi giorni per la promo di ING

La promozione di ING che consente ai nuovi clienti di poter accedere, senza costi di alcun tipo, al Conto Deposito con interessi al 4% per 12 mesi, senza alcun vincolo sul capitale depositato, sta per terminare. L’offerta in questione, infatti, è richiedibile soltanto fino al prossimo 16 di novembre.

Per sfruttare la promo è necessario aprire Conto Corrente Arancio a zero spese e poi andare a impostare l’accredito di stipendio/pensione sul conto. In alternativa, è possibile accedere alla promo mantenendo un versamento mensile di 1.000 euro per tutti i 12 mesi per cui sarà valido il tasso agevolato.

Per richiedere l’offerta e per tutti i dettagli sulla promozione basta visitare il sito ufficiale di ING, tramite il box qui di sotto.

Conto Deposito al 4%: cosa prevede la promo ING

ING mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Deposito (chiamato Conto Arancio) con interessi al 4% per 12 mesi (si tratta del tasso annuo lord). Gli interessi sono attivi sui depositi non vincolati: il capitale depositato, quindi, sarà sempre disponibile.

Per accedere alla promo è necessario aprire il Conto Corrente Arancio e poi accreditare stipendio/pensione oppure continuare a versare almeno 1.000 euro sul conto ogni mese per tutta la durata della promo.

Con queste condizioni, oltre agli interessi al 4%, è possibile accedere alla versione Più del conto corrente che include:

la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro

i bonifici istantanei gratuiti

la possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero oltre che la carta prepagata a canone zero

Per sfruttare la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto e richiedere poi l’apertura del conto corrente. C’è tempo fino al 16 di novembre per aprire il conto e fino al 31 gennaio 2025 per accreditare stipendio/pensione. I dettagli completi sull’offerta sono disponibili di seguito.