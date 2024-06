Conto Fineco: la scelta giusta a canone zero, con prelievi e bonifici gratis

La scelta di un conto corrente a canone zero diventa ora più semplice. Grazie alla promozione di Fineco, infatti, è ora possibile accedere a un conto completo, ricco di vantaggi, e con un canone zero per un anno, con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato. Il conto corrente proposto da Fineco include la carta di debito con prelievi gratis oltre a bonifici gratis e ad altri vantaggi, come la possibilità di accedere al Conto Deposito Cash Park con interessi al 3% oltre che alla piattaforma di investimenti di Fineco. Per richiedere l’apertura del conto è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Fineco, raggiungibile premendo sul box qui di sotto.

I nuovi clienti che scelgono Fineco hanno la possibilità di accedere a:

Scegliendo il Conto Fineco è, quindi, possibile sfruttare un conto corrente ricco di vantaggi, con tanti servizi incluso o richiedibili dall’utente, una completa gestione online e un canone azzerato. Per aprire il conto è sufficiente seguire una semplice procedura online.

