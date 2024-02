Conto Fineco: versatile, digitale e a canone zero per 12 mesi

Fineco propone un conto corrente che unisce versatilità e semplicità, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari adatti a ogni necessità.

Questo conto ha canone gratuito per i primi 12 mesi e per gli under 30. Successivamente è previsto un canone di 3,95€/mese, azzerabile accreditando lo stipendio o la pensione, oppure utilizzando alcuni servizi e prodotti del conto.

Operazioni bancarie facilitate: Il Conto Fineco include gratuitamente bonifici in Italia senza limiti e permette di pagare utenze, bollettini, tasse direttamente tramite canali digitali. Inoltre, è possibile prelevare gratuitamente su circuito BANCOMAT per importi superiori a 99€ in tutta Italia, anche senza carta, utilizzando il proprio smartphone.

Carte per ogni esigenza: Fineco offre diverse opzioni di carte: di credito, debito, o ricaricabili. Con un massimale fino a €5.000 al mese per la carta di debito, e la possibilità di scegliere tra Visa o Mastercard per la carta di credito, Fineco garantisce acquisti facili e sicuri sia online che in negozio.

Le carte Fineco supportano la tecnologia contactless e possono essere collegate a vari wallet digitali come Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay, rendendo i pagamenti ancora più rapidi e comodi.

Fineco Pay: Con Fineco Pay è possibile inviare o ricevere denaro tramite SMS o WhatsApp, in tempo reale e senza necessità di conoscere l’IBAN, utilizzando soltanto il numero di cellulare.

Gestione del budget semplificata: Il servizio MoneyMap, incluso nel conto Fineco, aiuta a monitorare e gestire le spese, offrendo un modo efficiente per risparmiare e tenere sotto controllo il proprio budget.

Benefici per gli under 30: Fineco offre condizioni particolarmente vantaggiose per gli under 30, inclusa l’eliminazione del canone del conto e commissioni ridotte su Azioni Italia e USA, oltre a piani di accumulo in ETF gratuiti.

Finanziamenti e identità digitale: Il Conto Fineco include anche opzioni di finanziamento come mutui, fidi e prestiti. Inoltre, offre l’identità digitale Namirial SPID, che permette di attivare servizi e confermare investimenti online e da app senza necessità di documenti cartacei.

Per conoscere tutte le funzionalità di Conto Fineco clicca qui.

