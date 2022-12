Conto Flowe minorenni: tutto quello che c’è da sapere

Il conto Flowe minorenni è il primo passo verso la gestione autonoma del denaro, con i genitori che mantengono il controllo sulle spese e intervengono quando necessario, anche per ricaricare il conto.

Flowe è anche un conto con diverse caratteristiche appetibili agli occhi dei più giovani, in primis la sensibilità verso le tematiche ambientali.

Si tratta di una carta prepagata che viene gestita da una fintech che ha nella sua mission lo sviluppo attivo della consapevolezza socio-ambientale, limitando fin dove possibile l’impatto sull’ambiente.

La caratteristica principale della carta di pagamento fisica è il materiale con cui è stata realizzata: il legno.

Chi sottoscrive il conto in questa pagina cliccando in alto su Prepagata, sosterrà un progetto in Nicaragua che mira al rimboschimento.

Conto Flowe minorenni: come funziona?

Il conto Flowe minorenni è una carta di debito con IBAN italiano del circuito MasterCard. I vantaggi per i minorenni sono i seguenti:

è accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

tramite l’app, tutte le operazioni possono essere gestite con estrema facilità;

versamento in tempo reale del denaro, sia se si tratta della paghetta settimanale e sia di soldi extra per un regalo o per una vacanza o gita;

se la carta viene smarrita, può essere bloccata immediatamente dall'app.

Come aprire il conto

Non bisogna pagare nulla per aprire il conto. La richiesta della carta Flowe può essere fatta QUI da chi ha un’età compresa tra i 12 e i 17 anni, naturalmente con il consenso firmato da parte di un genitore.

I genitori possono monitorare tutti i movimenti del conto direttamente dall’app, controllando le spese in totale sicurezza.

Il sistema di pagamento usato da Flowe è completamente virtuale, ma si può richiedere la carta fisica che, come detto in precedenza, è completamente in legno in nome del rispetto verso l’ambiente.

Con questa carta si possono effettuare acquisti online e nei negozi fisici, sia in Italia che all’estero.

