Conto HYPE, 5 euro di bonus con codice promo HYPER: approfitta subito

Nel 2019, il conto HYPE Base del Gruppo Banca Sella venne premiato come il migliore conto online. Tornato spesso alla ribalta negli anni successivi, adesso propone 5 euro di bonus agli utenti che apriranno un nuovo conto.

Se sei interessato a questa promo, devi sapere che HYPE Base è la rappresentazione della perfetta combinazione tra conto, carta e app, la quale offre tutte le operazioni finanziarie di un conto corrente tradizionale.

Per utilizzare questo conto digitale, è necessario completare il processo di registrazione, inclusa una procedura di riconoscimento che prevede l’acquisizione di un selfie insieme a un documento di identità valido.

Inoltre, per potere usufruire del suddetto bonus, dovrai inserire durante la procedura il codice promo “HYPER”.

Per utilizzare l’app, devi soddisfare due requisiti: essere maggiorenne e residente in Italia, oltre a possedere un numero di telefono italiano. L’app è compatibile con i sistemi operativi Android e iOS.

Conto HYPE Base, 5 euro di bonus col codice promo HYPER

L’apertura del conto HYPE Base è completamente gratuita e costi di mantenimento mensili o annuali totalmente assenti.

Tutte le transazioni tra gli Hypers, cioè coloro che possiedono questo conto, sono sia immediate che gratuite.

La carta legata al conto è gratuita ed esiste solo in forma virtuale, ma c’è la possibilità di ottenerne una copia fisica pagando 9,90 euro a copertura delle spese di emissione.

Il trasferimento di fondi su un’altra carta o conto HYPE tramite bonifico bancario è completamente gratuito.

Mentre non sono previste commissioni di prelievo per importi inferiori a 250 euro al mese, viene applicata una commissione di 2 euro per ogni prelievo oltre tale limite.

Inoltre, la carta ti consente acquisti sia online che nei negozi fisici con un limite di spesa fino a 7.500 euro.

Il conto può essere ricaricato con un massimo annuo di 15.000 euro. Tuttavia, la funzione Ricarica da carta ti offre una gamma di limiti di ricarica, a partire da 1 centesimo fino a 250 euro. Nel caso di bonifico il limite può arrivare fino a 4.990 euro al giorno.

Se inserisci il codice HYPER durante la fase di registrazione, avrai diritto a 5 euro di bonus, che ti verranno accreditati immediatamente.

