Conto HYPE, pagamento F24 gratuiti online e bonus immediato di 5 euro

Hype ha recentemente aggiunto una nuova funzionalità ai suoi servizi: il pagamento F24 gratuito online tramite l’app.

Con questa nuova funzionalità, gestire le tasse statali, regionali e locali (compresa l’IMU) non è mai stato così semplice.

Puoi compilare il form in pochi minuti e seguire una procedura guidata per correggere eventuali errori. Inoltre, la pianificazione dei pagamenti futuri può essere eseguita in pochi tocchi.

Pagamento F24 semplificati: come funzionano con Hype?

La nuova funzionalità introdotta da Hype solleva la domanda: quali vantaggi offre? In primo luogo, consente agli utenti di programmare i pagamenti per date future ed effettuare pagamenti per lo stesso giorno attraverso l’applicazione, da mezzanotte alle 23:45.

In secondo luogo, se necessario, gli utenti possono revocare i pagamenti programmati direttamente nell’applicazione entro le 23:45 del giorno precedente la data di pagamento programmata.

Il pagamento F24 verrà addebitato automaticamente sul tuo conto Hype alla scadenza indicata. Riceverai una conferma via email quando la transazione sarà completata, così sarai aggiornato continuamente sui tuoi movimenti.

Nella sezione “Pagamenti” dell’applicazione Hype troverai quella dedicata agli F24 semplificati, dove potrai effettuare il pagamento o programmarlo inserendo i dati del contribuente e compilando le sezioni pertinenti al tuo pagamento.

Non appena il pagamento sarà contabilizzato, riceverai una ricevuta dall’applicazione.

Tale novità è disponibile solo per i titolari di conti Hype. Se non hai ancora aperto il tuo conto, puoi farlo gratuitamente visitando la pagina ufficiale della fintech cliccando sul link qui sotto:

Avrai accesso a molti vantaggi, tra cui una carta virtuale per gestire le tue spese quotidiane, prelievi gratuiti fino a 250 euro al mese da qualsiasi sportello, ricarica del conto fino a 15.000 euro all’anno, IBAN italiano, cashback per i tuoi acquisti e tanto altro.

Inoltre, una volta aperto il conto, ti verrà subito accreditato un bonus di 5 euro direttamente sul tuo conto.

