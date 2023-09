Conto online gratuito e Buono Amazon da 50€ con Credit Agricole

Se scegli di aprire un nuovo conto online con Credit Agricole ottieni un conto corrente online a canone gratuito, un bonus di benvenuto di 50 euro in Buoni Regalo Amazon e un cashback fino a 100 euro se usi la carta di debito Visa inclusa gratuitamente nel conto. Per usufruire di tutti questi vantaggi è sufficiente aprire il conto corrente tramite questa pagina del sito ufficiale della banca francese.

Con Credit Agricole ottieni conto online e carta gratuiti

Credit Agricole è uno dei gruppi più solidi del sistema bancario italiano. Serietà della banca e affidabilità finanziaria incontrano la convenienza di un’offerta che include non solo un conto online a canone zero, ma anche tutta un’altra serie di vantaggi tra cui 50 euro in Buoni Regalo da spendere su amazon.it e un cashback del valore massimo di 100 euro se usi la carta di debito Visa.

Puoi collegare la carta Visa sia a Google Pay che Apple Pay, così da sfruttarla non solo in negozio ma anche per pagare online e da mobile. Hai dei risparmi che vorresti far sfruttare? Credit Agricole ti dà la possibilità di sottoscrivere un Conto Deposito presso la filiale più vicina a casa tua e ottenere fino al 3,50% annuo lordo.

Nessuna difficoltà nemmeno per trasferire eventualmente il conto che hai già in Credit Agricole. A occuparsi di tutto, gratuitamente, è lo staff dell’istituto francese, che provvederà a girare le utenze, accreditare lo stipendio e chiudere il tuo precedente conto corrente.

Approfitta dell’offerta di Credit Agricole per ottenere conto online e carta gratuiti, insieme a 50 euro in Buoni Regalo Amazon e un cashback fino a 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.