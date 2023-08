Conto Sella: semplifica la gestione finanziaria e vivi lo sport con DAZN

Conto Sella Start è la proposta innovativa di Banca Sella che unisce praticità finanziaria e passione sportiva. Questo conto rappresenta una soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un conto corrente completo, accessibile e flessibile. In più, con la promozione in corso, si ha la possibilità di ottenere 2 mesi di abbonamento DAZN Standard offerti da Banca Sella.

Conto Sella Start è progettato per rendere la gestione delle finanze quotidiane semplice e intuitiva. Con una spesa mensile di soli 1,50 euro, questo conto offre tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio le spese quotidiane. Inoltre, i primi 3 mesi sono gratuiti, permettendo di testare la sua efficienza senza alcun costo.

Con l’offerta attuale Conto Sella Start offre l’opportunità di ottenere i primi 2 mesi di abbonamento DAZN Standard gratuitamente. Questa promozione permette di seguire le proprie squadre preferite e gli eventi sportivi più importanti, dall’Italia e dall’estero, senza alcun costo aggiuntivo. Per usufruire di questa offerta, è sufficiente aprire un Conto Sella Start entro il 30 settembre e accreditare lo stipendio entro il 31 ottobre.

I servizi offerti da Conto Sella Start

Conto Sella Start offre accesso a un ventaglio di servizi e funzionalità per agevolare la quotidianità finanziaria:

Bonifici online in Italia e Paesi SEE: I bonifici sono inclusi, senza costi aggiuntivi.

Carta di debito: Se richiesta all’apertura, la carta di debito è gratuita e offre un metodo di pagamento comodo e universale.

Prelievi da ATM Sella: Illimitati e gratuiti

Salvadanaio digitale: Una funzione innovativa per gestire e monitorare i tuoi risparmi.

Statistiche per il monitoraggio delle spese: per tenere traccia di entrate e uscite con facilità.

Aggregatore conti di altre banche: per gestire tutti i propri conti, anche quelli presso altre banche, in un unico luogo.

Conto Start di Banca Sella non è solo una scelta pratica, ma è anche un conto che si adatta alle tue preferenze. Il conto consente di gestire le proprie finanze sia attraverso i canali digitali utilizzando il servizio l’Internet Banking o App Sella, oppure con il supporto di una delle 300 succursali di Banca Sella presenti sul territorio.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

