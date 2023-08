Conto Sella Start: in regalo due mesi di abbonamento DAZN Standard

Banca Sella propone una nuova offerta dedicata agli appassionati di sport. Per tutti i nuovi clienti che aprono online Conto Sella Start entro il 30 settembre e accreditano lo stipendio entro il 31 ottobre, Banca Sella regala i primi 2 mesi di abbonamento DAZN Standard.

Questa promozione offre accesso a un mondo di sport e intrattenimento, con la possibilità di seguire Serie A TIM, la UEFA Europa League, la Liga EA Sports e molto altro ancora.

Conto Start di Banca Sella offre una soluzione bancaria completa e semplice che si adatta alle esigenze quotidiane.

Ecco alcuni dei vantaggi principali che questo conto offre:

Conto corrente con carta di debito: Sella Start include una carta di debito gratuita se richiesta in fase di apertura del conto. La carta consente di effettuare pagamenti e prelievi in modo pratico e veloce anche tramite smartphone grazie ad Apple Pay e Google Pay.

Operatività semplice e conveniente: Conto Start include prelievi gratuiti presso gli ATM di Banca Sella. Inoltre, sono inclusi gratuitamente nel canone anche i bonifici illimitati online in Italia e nei Paesi SEE.

Strumenti di gestione finanziaria avanzati: Conto Start mette a disposizione una serie di strumenti utili per una gestione pensati per semplificare la gestione delle finanze. Tra le funzionalità sono disponibili un salvadanaio digitale per mettere da parte i risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese e anche la possibilità di aggregare conti di altre banche, consentendo di tenere tutto sotto controllo da un’unica piattaforma.

Scelta di canali di accesso: Un aspetto distintivo del Conto Start è la possibilità di scegliere come gestire il proprio conto. È possibile operare tramite canali digitali, come l’app Sella o l’internet banking, oppure recandosi direttamente in una delle 300 succursali Banca Sella.

