Conto Sella Start: ottieni in regalo 2 mesi di abbonamento DAZN Standard

Conto Start di Banca Sella offre una soluzione di conto corrente che include una serie di vantaggi per coloro che cercano un modo conveniente per gestire le proprie finanze. Con l’offerta in corso, tutti i nuovi clienti che attiveranno online conto Sella Start entro il 30 settembre e accrediteranno accreditano lo stipendio entro il 31 ottobre, Banca Sella regala i primi 2 mesi di abbonamento DAZN Standard.

Grazie a questa promozione, sarà possibile seguire una serie di eventi sportivi, tra cui la Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League, la Liga EA Sports, la LBA, l’Eurolega, l’Eurocup e il football americano della NFL, senza alcun costo aggiuntivo per 2 mesi.

Caratteristiche del Conto Sella Start

Il Conto Sella Start offre una serie di vantaggi oltre all’offerta DAZN. Ecco alcune delle caratteristiche principali del conto:

Costi: Il Conto Sella Start ha un costo mensile di 1,50 euro, ma i primi 3 mesi sono gratuiti, offrendo un periodo iniziale senza costi.

Operatività: Questo conto offre prelievi illimitati e gratuiti dagli ATM Sella e la possibilità di effettuare bonifici online illimitati e gratuiti in Italia e nei Paesi dell'EEA.

Carta di Debito: La carta di debito è gratuita se richiesta in fase di apertura del conto, offrendo un metodo di pagamento conveniente.

Funzionalità avanzate: Il Conto Sella Start include funzionalità come un salvadanaio digitale per risparmiare, statistiche per il monitoraggio delle spese e la possibilità di aggregare conti da altre banche per un migliore controllo finanziario.

Opzione multicanale

Banca Sella offre la possibilità di gestire il proprio conto in diversi modi: attraverso l’app, l’internet banking o presso una delle 300 succursali fisiche. Questa flessibilità permette di adattare l’utilizzo del conto alle preferenze personali di ciascuno.

App Sella: gestione semplice e veloce

Grazie ad App Sella è possibile per gestire il conto, le carte e i pagamento ovunque ci si trovi direttamente dal proprio smartphone. L’app fornisce aggiornamenti in tempo reale sul saldo e i movimenti dei conti e delle carte e permette di accedere ad una serie di strumenti per una gestione efficiente delle proprie finanze.

