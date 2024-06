Conto senza canone e con carta di credito immediata: l’offerta di Crédit Agricole

Crédit Agricole ha superato i suoi concorrenti grazie al suo conto senza canone e con carta di credito immediata. È un conto completamente digitale che fa il gioco del “meno è meglio”, tagliando i costi superflui e semplificando la gestione del denaro.

Spieghiamo come funziona. Nei primi nove mesi, non pagherai il canone mensile di 2 euro. Ma, se sei un under 35, non lo pagherai finché non festeggi il tuo 35° compleanno. Hai più di 35 anni? Non preoccuparti: se accrediti lo stipendio o la pensione oppure dimostri di avere un patrimonio di almeno 5.000 euro, continuerai a non pagarlo.

Carta di debito gratuita con un conto senza canone

La carta di debito Crédit Agricole Visa è inclusa col conto di Crédit Agricole, ed è gratuita per i primi due anni. Parliamo di una carta che ti permette pagamenti facili e sicuri sia online che offline. Inoltre, puoi richiedere la carta di credito per pagare in tranquillità ovunque ti trovi, anche dal tuo fedelissimo smartphone, wearable, tablet o pc, pagando poi a fine mese.

Stai pensando che forse non ci sono abbastanza vantaggi? Beh, i servizi digitali compresi nel conto includono bonifici SEPA online gratuiti e prelievi senza limiti da tutti gli ATM Crédit Agricole. L’app e l’home banking ti permettono di avere il controllo totale del conto dal tuo dispositivo preferito, così puoi controllare il tuo denaro dal divano senza problemi.

Se ti piacciono i bonus, sei nel posto giusto! Apri il conto online entro il 30 giugno con il codice promozionale “VISA” e potresti ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it. E se inviti sei amici a fare lo stesso, puoi accumulare fino a 300€ in buoni, 50€ per ogni nuovo cliente.

L’app di Crédit Agricole è il centro di comando per gestire il conto. Puoi prenotare appuntamenti, richiedere prodotti finanziari e ricevere notifiche sui movimenti. Puoi anche effettuare pagamenti in tempo reale senza sapere l’IBAN del destinatario.

La sicurezza prima di tutto. Se perdi la carta di debito, puoi metterla in pausa. Puoi effettuare acquisti online in totale sicurezza con il servizio 3D Secure. E se hai bisogno di un aiuto, un consulente dedicato è disponibile per te. Insomma, questo conto senza canone ha proprio tutto!