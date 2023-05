Conto Tot, primo mese gratis se apri il conto ORA

Per gestire le finanze di un’impresa, è imperativo tenere un registro delle spese e delle entrate. È qui che entra in gioco il conto business Tot, con il primo mese che è gratis.

È un conto fatto su misura per le operazioni aziendali, completo di carta di credito Visa business e una serie di funzionalità tra cui la possibilità di generare bollettini e deleghe, tra le altre cose. Approfitta dell’offerta per aprire subito il conto corrente.

Conto corrente Tot: primo mese gratis e tutto il necessario per il business

Tra tutti i conti correnti aziendali attualmente accessibili, Tot si distingue come uno dei più completi. In particolare, è un conto interamente italiano che utilizza i servizi bancari di Banca Sella.

Con un solo canone, l’apertura di un conto ti dà accesso a una serie di vantaggi, tra cui un IBAN esclusivamente italiano, la possibilità di effettuare bonifici SEPA online fino a 250.000 euro e il pagamento online dei moduli F24.

Inoltre hai a disposizione il collegamento diretto con Entratel e Fisconline per l24 deleghe, pagamenti SDD per la gestione dei mutui e delle utenze e pagamento tramite il servizio pagoPA.

In abbinamento al conto Tot è inclusa una versatile carta di credito aziendale VISA, dotata delle più moderne tecnologie di sicurezza.

Questa carta consente transazioni contactless ed è anche compatibile con il portafoglio digitale Google Pay, consentendoti di godere dell’intera gamma di vantaggi del credito VISA, inclusa la possibilità di effettuare acquisti in tutto il mondo.

All’attivazione della richiesta di plafond di credito diventa possibile coprire i costi delle spese aziendali per un periodo di due mesi senza incorrere in interessi passivi.

Il processo di apertura di un conto corrente Tot è incredibilmente facile e immediato: bastano pochi semplici passi. Clicca sul link qui sotto e procedi:

Il processo di registrazione comporta la presentazione dei documenti necessari per la verifica. Fatto ciò, il conto sarà immediatamente accessibile.

Pochi giorni dopo, la tua carta di credito ti verrà inviata per posta. Come detto in precedenza, il primo mese è gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.