Controller PC/Switch: FORTE SCONTO sul migliore prima del Prime Day

Zero compromessi in termini di design ed ergonomia, per il massimo delle prestazioni durante le sessioni di gaming e una compatibilità senza pari: c'è un motivo se il controller wireless di Zexrow, con supporto garantito per PC e Nintendo Switch, è il più venduto della categoria su Amazon. Oggi è possibile farlo proprio approfittando dello sconto del 29% sul prezzo di listino.

Questo è il controller che stai cercando ed è in sconto su Amazon

Non servono driver: è sufficiente sincronizzarlo al computer o alla console via Bluetooth per iniziare subito a giocare. Al suo interno trova posto una batteria da 550 mAh con autonomia garantita fino a 8 ore e porta USB-C per la ricarica rapida. Tra le altre caratteristiche la funzione Turbo e la vibrazione per restituire un feedback alle mani durante il gioco. Le recensioni sono ottime: 4,7 stelle su 5. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi il controller wireless per PC e Nintendo Switch di Zexrow è acquistabile al prezzo di soli 17,85 euro invece di 24,99 euro. La ghiotta offerta anticipa di qualche giorno il Prime Day 2021 organizzato da Amazon e in programma per l'inizio della prossima settimana (21-22 giugno).