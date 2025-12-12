Lunga vita al controller di Stadia, grazie a Steam

Col favore delle tenebre (cit.) e senza alcun vero e proprio annuncio, il team tecnico di Steam ha aggiornato e migliorato il supporto per il controller di Stadia. Chi ne è in possesso, incluso il sottoscritto, sa bene che si tratta di un ottimo joypad. Progettato da Google inizialmente come esclusiva per il suo servizio di cloud gaming, chiuso da ormai quasi tre anni, può essere utilizzato su altre piattaforme e console, anche collegandolo via wireless grazie a un tool ufficiale che abilita il Bluetooth.

Steam migliora il supporto al controller di Stadia

Come segnalato per prima dalla redazione di The Verge, ora il controller di Stadia funziona in Steam anche se tra le impostazioni non è attivata l’opzione “Abilita Steam Input per i controller generici”, necessaria invece in precedenza. Durante l’uso è comunque ancora indicato come Gamepad generico, senza personalizzazioni.

Non si tratta dell’unica novità introdotta da Valve. Le altre riguardano la possibilità di associare l’esecuzione di una macro al pulsante dell’Assistente (quello piccolo nero a sinistra) di catturare screenshot attraverso il tasto dedicato (quello piccolo nero a destra) e di poter far sì che quello centrale con il logo del servizio si comporti come l’equivalente sui joypad Xbox. Il supporto risulta così migliorato, ma non ancora completo, mancherebbero altre caratteristiche come lo spegnimento automatico quando collegato a Steam Deck e il funzionamento del jack audio da 3,5 mm.

Come segnalato sul sito ufficiale di Google, il tool che abilita la connettività Bluetooth del controller Stadia rimarrà disponibile solo fino al 31 dicembre 2025. Rimangono dunque un paio di settimane o poco più per utilizzarlo. La procedura richiede il browser Chrome. Non è chiaro per quale motivo il gruppo di Mountain View abbia voluto imporre una scadenza. Sappiamo però che è stata già posticipata in passato, non è da escludere che avvenga ancora.