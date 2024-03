Copilot Pro gratis per un mese: l'annuncio

L’abbonamento premium Copilot Pro lanciato a gennaio in alcuni paesi (incluso il nostro, al prezzo mensile di 22 euro), raggiunge oggi nuovi territori: nell’occasione, Microsoft annuncia la possibilità di provarlo per un mese gratis. Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale.

Per rendere più facile a tutti iniziare, sperimentando tutte le funzionalità e i benefici di Copilot Pro, stiamo offrendo un mese di prova gratuita a chi installa la nostra applicazione mobile di Copilot su Android o iOS.

Come ottenere un mese gratis di Copilot Pro

Possiamo confermare che l’iniziativa interessa già anche l’Italia, con gli screenshot qui sotto che abbiamo appena acquisito dall’applicazione Android dell’assistente IA. È possibile scaricarla da Google Play. Per la versione iOS rimandiamo invece ad App Store.

Attraverso la pagina Web dedicata all’abbonamento non risulta ancora possibile attivare il mese di prova. Si tratta con tutta probabilità di una scelta operata da Microsoft per spingere gli utenti a scaricare Copilot sui loro dispositivi mobile.

Quali sono i vantaggi offerti dalla sottoscrizione premium? Riprendiamo l’elenco fornito dalla software house.

Prestazioni più veloci e accesso prioritario a GPT-4 durante le ore di punta;

creazione di immagini con intelligenza artificiale più veloce, con 100 incremento al giorno per Designer (in precedenza Bing Image Creator);

Copilot in app selezionate di Microsoft 365 (è richiesto l’abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family).

Ricordiamo che l’assistente IA si basa sui modelli di intelligenza artificiale messi a punto da OpenAI ovvero GPT per la generazione di testi e DALL·E per le immagini. In futuro, quando diventerà disponibile pubblicamente, potrebbe fare lo stesso con Sora per il text-to-video.

Copilot Pro nelle Web app di 365, senza abbonamento

Un’altra novità annunciata oggi è quella relativa alla disponibilità di Copilot nelle applicazioni Web di Microsoft 365 come Word, Outlook e così via, per chi ha attivato Copilot Pro, ma anche in assenza di una sottoscrizione a M365 (i due abbonamento, lo ricordiamo, sono separati). Entro i prossimi mesi avverrà lo stesso su mobile.