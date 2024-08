CoreELEC 21.1: nuova versione con supporto hardware migliorato

La distribuzione Linux CoreELEC 21.1 ‘Just enough OS‘ (JeOS) per hardware Amlogic, è stata rilasciata con supporto hardware migliorato e nuove funzionalità. Basata sull’ultima versione di Kodi 21.1 “Omega“, CoreELEC 21.1 introduce il supporto per più hardware Amlogic, tra cui Ugoos AM8 (Pro), Ugoos SK1, Tencent Aurora 5X, X96 X10 e Kinhank/Orbsmart G1. Gli utenti possono installare CoreELEC su questi dispositivi e godere di una potente esperienza di media center Kodi. Questa distribuzione aggiunge il supporto per i SoC Amlogic S928X e S5 e del modulo Wi-Fi per le schede wireless AP6275P, RTL8852BE e RTL8761BU. Migliora poi il supporto per PCIe Wi-Fi e include un driver Gigabit per i dispositivi che utilizzano chip JLSemi. Infine, sono inclusi anche il supporto per il trasmettitore IR Amlogic, la riproduzione 3D, il packaging del frame MVC e il supporto (F)TAB e (F)SBS. Quest’ultimo è limitato ai dispositivi che utilizzano il driver hdmitx20.

CoreELEC 21.1: i pacchetti aggiornati con la nuova versione

Anche alcuni pacchetti principali sono stati aggiornati, tra cui il software di condivisione file e stampanti Samba alla versione 4.19.6. CoreELEC 21.1 ha aggiornato poi il framework multimediale GStreamer alla versione 1.24.2, lo stack grafico Mesa alla versione 24.0.5 e l’encoder x265 alla versione 3.6. Il software di containerizzazione Docker si è poi aggiornato alla versione 26.0.1 e la libreria di archiviazione libarchive alla versione 3.7.3. CoreELEC 21.1 è alimentato dal kernel Linux 6.6.26 LTS e si basa sulla versione principale di CoreELEC 21. Quest’ultima ha introdotto il supporto Dolby Vision per alcuni dispositivi Amlogic come Homatics/Dune R 4K Plus, RockTek G2 e Nokia 8010.

Il nuovo aggiornamento è disponibile per il download come immagini dedicate per i dispositivi Amlogic supportati. Questi includono Khadas VIM1S, Khadas VIM4, Libre Computer LaFrite, Libre Computer LePotato, ODROID-C4, ODROID-HC4, ODROID-N2, ODROID-N2L, Radxa ZERO e Radxa ZERO 2. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questa versione è possibile consultare il changelog completo, alla pagina GitHub dedicata.