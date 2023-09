CorelDRAW Graphics Suite 2023, in omaggio di Painter Essentials 8

CorelDRAW è uno dei più famosi per la grafica vettoriale presente sul mercato da oltre 30 anni.

Il software offre strumenti per creare loghi e grafica per qualsiasi scopo e si è evoluto nel tempo diventando una suite vera e propria con tantissimi strumenti per la grafica, per modificare foto e gestire font.

Inoltre, l’ultima promozione offre Painter Essential 8, un programma per la pittura digitale, che viene regalato con l’acquisto del piano ad abbonamento annuale o della licenza a vita.

CorelDRAW Graphics Suite 2023: il kit completo per la grafica vettoriale

La suite CorelDRAW Graphics Suite 2023 offre una vasta gamma di strumenti professionali per progettare e disegnare illustrazioni, per la tipografia e il fotoritocco.

È stata concepita per massimizzare l’efficienza produttiva, grazie a strumenti che mantengono la loro validità nel tempo.

Oltre al noto CorelDRAW per la grafica vettoriale, nel pacchetto ci sono software utili per una vasta gamma di scopi correlati.

Photo-Paint è un software assistito dall’intelligenza artificiale, creato per modificare e progettare immagini basate su pixel. Esso beneficia inoltre di un flusso di lavoro integrato con CorelDRAW.

CorelDRAW.app rappresenta il software principale nella sua versione browser, che è disponibile anche per iPad, ideata per una revisione collaborativa dei file ovunque ci si trovi.

Capture consente la cattura di intere schermate con un solo clic, oltre che di finestre singole e interi menu.

Corel Font Manager permette di organizzare e gestire la raccolta dei font nel proprio sistema, consentendo l’utilizzo di nuovi font senza la necessità di installarli.

AfterShot HDR è stato sviluppato per l’applicazione di effetti e miglioramenti professionali alle fotografie in formato RAW o JPEG, nonché per la creazione di immagini HDR.

Il software CorelDRAW Graphics Suite 2023 offre una vasta gamma di clipart, immagini digitali, modelli per veicoli, foto ad alta risoluzione, font TrueType e OpenType, accesso a famiglie di font Google, modelli professionali, riempimenti sfumati e librerie di colori Pantone.

È un software di grafica completo e professionale che vale la pena acquistare.

