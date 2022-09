Cos'è hPanel e perché potrebbe essere utile per il tuo sito

Di solito i servizi di hosting offrono una serie di soluzioni per la gestione a 360 gradi dei siti.

Questi permettono di lavorare nel “dietro le quinte”, gestendo aspetti come dominio, caselle di posta elettronica e permettendo agli utenti più consumati di agire su file e database.

Se in questo contesto cPanel rappresenta la soluzione più diffusa, hPanel è una novità da tenere d’occhio. Stiamo parlando di una soluzione ideata da sviluppatori, ingegneri e ricercatori di Hostinger.

La caratteristica principale di hPanel è l’interfaccia intuitiva, che per semplicità di utilizzo e la pulizia grafica non hanno eguali nel settore.

hPanel è un modo per gestire al meglio il backend del tuo sito Web

A livello di libertà d’azione poi, tale soluzione offre svariate opportunità come:

un file manager ;

; un sistema di gestione dell’hosting ;

; gestione delle e-mail disponibili con il piano corrente ;

; gestione dei domini collegati all’hosting;

collegati all’hosting; altre funzionalità FTP.

Attraverso questa piattaforma poi, è possibile anche monitorare la larghezza di banda e lo spazio su disco. hPanel offre anche l’opportunità di installare sull’hosting WordPress o Joomla, rendendo di fatto questo ambiente di lavoro adatto a qualunque tipo di utilizzo.

hPanel è stato offerto ai clienti Hostinger a partire dal 2011 ma, da quel momento il suo sviluppo non è mai stato fermato. Con il passare degli anni, di fatto, tale soluzione è diventata ideale tanto per i principianti del settore quanto per i webmaster più esperti.

A dimostrazione del suo successo, questa pannello di controllo è stato tradotto in ben 17 lingue (tra cui figura l’italiano). Ottenere tutti i suoi vantaggi è molto semplice: basta semplicemente effettuare una sottoscrizione con Hostinger.

A partire dal piano Single Web Hosting (che grazie allo sconto dell’88% costa appena 0,99 euro al mese) tutte le sottoscrizioni di questo provider offrono questo tipo di servizio avanzato.

