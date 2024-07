Crawler di Anthropic ignora le politiche anti-scraping dei siti web

Anthropic è finita nella bufera a causa dello scraping aggressivo. Il suo web crawler, ClaudeBot, utilizzato per raccogliere dati per l’addestramento di modelli AI come Claude, infatti, avrebbe visitato il sito web di iFixit quasi un milione di volte in sole 24 ore.

Questa attività sembra violare le condizioni d’uso di iFixit (una community globale di persone che si aiutano per riparare cose), che vietano espressamente l’utilizzo dei contenuti del sito per scopi commerciali o per l’addestramento di modelli di apprendimento automatico o dell’intelligenza artificiale senza previa autorizzazione scritta.

Kyle Wiens, amministratore delegato di iFixit, ha espresso il suo disappunto riguardo all’attività di scraping di ClaudeBot su X. Wiens ha sottolineato che non solo Anthropic sta utilizzando i contenuti di iFixit senza pagare, ma sta anche impegnando le risorse DevOps dell’azienda. Il tasso di crawling era così elevato da far scattare tutti gli allarmi di iFixit e mettere in moto il team DevOps, nonostante il sito sia abituato a gestire un traffico significativo.

Hey @AnthropicAI: I get you're hungry for data. Claude is really smart! But do you really need to hit our servers a million times in 24 hours?

You're not only taking our content without paying, you're tying up our devops resources. Not cool.

— Kyle Wiens (@kwiens) July 24, 2024