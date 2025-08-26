Crea il tuo sito in pochi minuti con IONOS: il primo anno è gratuito

Realizzare un sito web non è mai stato così immediato. Con IONOS MyWebsite Now Starter puoi mettere online il tuo progetto in maniera semplice e rapida, anche se non hai alcuna esperienza. Bastano pochi passaggi e la tua pagina sarà attiva e pronta a farti conoscere, con l’opportunità di trasformare le tue idee in qualcosa di concreto.

L’offerta è ancora più interessante perché, per chi si registra oggi sul sito ufficiale di IONOS , il primo anno è completamente gratuito: un risparmio di 216 €, rispetto ai 18 € mensili previsti dal prezzo standard.

Come funziona la piattaforma di IONOS

Il funzionamento del website builder di IONOS è pensato per chi vuole un risultato professionale senza complicazioni. Dopo aver scelto uno dei tanti modelli grafici disponibili, puoi aggiungere testi, foto e contenuti multimediali.

Se preferisci, puoi affidarti anche al supporto dell’intelligenza artificiale, che ti aiuta a generare testi, immagini e persino palette di colori coerenti con lo stile del tuo brand. In pochi minuti potrai personalizzare il layout, modificare i font e scegliere l’aspetto che meglio rappresenta la tua attività.

Il pacchetto include inoltre numerosi vantaggi: dominio gratuito per un anno, casella email personalizzata, oltre 17.000 immagini stock utilizzabili e strumenti SEO già integrati per posizionarti al meglio sui motori di ricerca.

IONOS si adatta a qualunque progetto: dal blog personale al portfolio, da un sito vetrina a un piccolo eCommerce, utile anche per chi vuole iniziare a monetizzare online. Tutto funziona tramite un intuitivo sistema drag & drop, senza bisogno di competenze tecniche o lunghe ore di formazione.

Con il primo anno gratuito, hai l’occasione di sperimentare subito senza spese: ti basta registrarti sul sito ufficiale e iniziare a costruire la tua presenza digitale con IONOS.