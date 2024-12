Credem Link: apri il Conto Online, per te 250€ in Buoni Amazon

Cerdem Link è la soluzione perfetta per chi cerca un Conto Online semplice e conveniente. Questo conto corrente online è a canone zero e include anche un team di consulenti a tua disposizione, in filiale o da remoto. Inoltre, aprendo il conto oggi, puoi ricevere fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon se porti i tuoi amici in Credem.

Scegli la carta di debito che fa per te. Con il conto online puoi scegliere tra queste due soluzioni la tua preferita, entrambe realizzate in PVC riciclato:

a canone zero il primo anno, dopo 1,50€ al mese, che puoi usare sia in Italia che all’estero per pagare nei negozi o prelevare contanti dagli ATM aderenti al circuito, di tutto il mondo. Puoi anche collegarla ai principali wallet digitali e usarla in tutta sicurezza per gli acquisti in e-commerce; Carta Credemcard Nazionale PagoBancomat a canone zero per sempre, ideale per gestire le tue spese quotidiane. Puoi usarla per pagare nei negozi aderenti al circuito, effettuare prelievi di contanti presso gli ATM in Italia e pagare velocemente l’autostrada grazie al circuito FastPay.

Credem Link: il Conto Online sartoriale, su misura per te

Credem Link non è un semplice Conto Online, è il conto corrente smart fatto su misura per te. Aprendo il conto oggi accedi a tutte le funzionalità offerte da questa banca. Lo apri online in un attimo e con SPID è ancora più veloce e immediato.

Sfrutta tutte le opzioni dell’Internet Banking e dell’App Credem Mobile, per gestire i tuoi risparmi ovunque tu sia. Gestisci le tue finanze comodamente da computer o smartphone, ed effettua tutte le operazioni da remoto, senza doverti recare in filiale.

Se porti i tuoi amici per te fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon. Approfitta subito di questa incredibile occasione. Per ogni amico che apre Credem Link, il Conto Online Canone Zero, un Buono Amazon da 25€.