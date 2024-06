Crédit Agricole: canone zero e puoi richiedere subito la tua carta di credito

Crédit Agricole ha lanciato una nuova offerta per il suo Conto Online, pensata per offrire massima comodità e vantaggi straordinari a chi desidera gestire le proprie finanze in modo semplice e sicuro. Questa proposta è perfetta per chi cerca flessibilità e convenienza.

Canone zero per i primi 9 mesi

L’apertura di un conto online con Crédit Agricole comporta l’assenza di canone mensile per i primi nove mesi. Successivamente, il canone sarà di soli 2 euro al mese, ma ci sono diverse possibilità per azzerarlo. Ad esempio, accreditando lo stipendio o la pensione, mantenendo un patrimonio superiore a 5.000 euro, avendo meno di 35 anni, o possedendo un dossier titoli attivo.

Carta di Debito Visa gratuita per 2 anni

Crédit Agricole offre una carta di debito Visa senza canone per i primi due anni. Questo rende gli acquisti, sia in Italia che all’estero, semplici e sicuri. Inoltre, grazie ai bonifici SEPA gratuiti e ai prelievi illimitati presso gli ATM della banca, è possibile gestire il proprio denaro con totale libertà. La carta può essere subito attivata in modalità digitale e può essere utilizzata per gli acquisti online e per i pagamenti da wallet.

Carte di Credito Nexi: Prestige e Classic

Crédit Agricole offre anche una varietà di carte di credito che consentono di fare acquisti in Italia e all’estero con la massima comodità e sicurezza, pagando il mese successivo. La carta Nexi Prestige offre un plafond elevato e servizi esclusivi, come il LifeStyle e Premium Viaggi, oltre a un servizio clienti dedicato disponibile 24 ore su 24. La Nexi Classic, invece, è perfetta per gli acquisti quotidiani, con la comodità di un servizio clienti sempre disponibile e pagamenti contactless per una maggiore sicurezza e velocità.

Offerte speciali e buoni regalo

Se apri il conto online entro il 30 giugno, puoi ottenere fino a 450 euro in buoni regalo Amazon.it. Inserendo il codice promozionale “VISA” durante l’apertura del conto e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa, puoi ottenere fino a 150 euro in buoni regalo. Inoltre, invitando amici ad aprire un conto tramite l’app Crédit Agricole, puoi ricevere 50 euro in buoni regalo per ogni amico che accetta l’invito, fino a un massimo di 300 euro.

Gestione digitale e consulenza personalizzata

La gestione del conto è resa estremamente facile grazie all’app Crédit Agricole, che permette di monitorare le spese in tempo reale, richiedere prodotti bancari e fissare appuntamenti con il consulente dedicato. La sicurezza è una priorità, con notifiche push per ogni transazione e protezione 3D Secure per gli acquisti online.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.